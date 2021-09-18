В Кривом Роге работников водоканала насмерть засосало в колодец

В Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, троих работников водоканала засосало в колодец, когда они выполняли плановые работы на предприятии. В итоге они погибли. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

По данным издания, работники не смогли справиться с насосом, из-за чего их стремительно начало затягивать в колодец. Приехавшим на место происшествия спасателям пришлось лезть на глубину около шести метров, чтобы извлечь тела погибших.

Ранее в селе Погреба Киевской области полиция нашла мертвым украинского судью Виталия Писанца. По данным правоохранителей, незадолго до гибели он отдыхал и выпивал в компании с адвокатом Петром Онопенко и следователем полиции Евгением Хоменко.

В селе Вольное под Кривым Рогом также было найдено тело мэра города Константина Павлова. Позже в мэрии заявили, что его смерть не была связана с массовыми проверками в городской администрации.

