Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму принял мэр Москвы Сергей Собянин. В этот момент он находился в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной, где располагается Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, передает ТАСС.

Градоначальник проголосовал онлайн. Он отметил, что такой формат показал себя «технологически устойчивым и надежным», несмотря на большое количество DDOS и хакерских атак. Собянин также напомнил, что ранее электронное голосование использовали только на региональных выборах. На событии федерального значения его применили впервые.

Мэр Москвы также сказал, что сейчас главная проблема современности заключается в «деполитизации общества и падении явки на выборах». Он пожаловался, что такая тенденция видна не только в России, но и по всему миру. При этом повысить данные показатели очень сложно.

По его мнению, это плохо, что «судьбу нашего города и страны» решает меньшинство. В заключение он призвал россиян активно участвовать в устройстве страны и ее политической жизни. В этом также помогает электронное голосование, которое «значительно упрощает процедуру, делает ее комфортной и современной».