В США заявили о сокращении отставания от России в сфере гиперзвукового оружия

Военный эксперт из США Крис Осборн заявил, что США сокращают отставание от России в сфере гиперзвукового оружия. Об этом в субботу, 18 сентября, обозреватель сообщил в своей статье для журнала National Interest.

По словам Осборна, Россия обладает впечатляющими образцами такого вооружения. В качестве примеров он привел противокорабельные ракеты «Циркон» и ракетный комплекс «Кинжал». Американским ответом Осборн считает гиперзвуковой ракетный комплекс Long-Range Hypersonic Weapon, который должен поступить на вооружение в 2023 году.

Новый комплекс будет представлять собой четыре пусковые установки с центром управления, ракеты которого могут поразить как наземные, так и морские цели. Всего в американской комплексе восемь ракет. Одновременное применение такого количества ракет позволит создать серьезную угрозу для оппонента.

Осборн отметил, что Россия по-прежнему имеет тактическое преимущество в разработках гиперзвукового оружия, но этот разрыв начинает сокращаться.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что на сегодняшний день в мире отсутствует противодействие российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал».