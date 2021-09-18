Пропавшая в Томской области во время экспедиции группа вышла на связь

Представители Русского географического общества (РГО), пропавшие во время экспедиции в Томской области, вышли на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального отделения РГО.

Сейчас туристы находятся на северо-востоке региона. На связь с туристами вышла жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова. По словам источника агентства, после поселка Кривляк, где их видели в последний раз, участники экспедиции оказались на болотистом участке. Из-за этого группа была вынуждена скорректировать дорогу и пройти через Обь-Енисейский канал.

Вечером в воскресенье туристы вернутся в Томск.

Ранее стало известно, что зарегистрированная группа из девяти человек перестала выходить на связь. Они отправились по Тунгусской тропе для того, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, где началось освоение Сибири. Последний раз туристов видели в Красноярском крае видели 11 сентября 2021 местные жители. В составе экспедиции были два сотрудника РГО: руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, который снимал документальный фильм.