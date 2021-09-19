В Крыму четыре человека упали с горы на автомобиле

На южном берегу Крыма автомобиль упал с горы, погибших нет

В результате падения автомобиля с горы на южном берегу Крыма пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщение нам поступило в 9:55. Оперативно на место происшествия были направлены силы и средства Главного управления МЧС России по республике. В настоящее время осуществлен спуск к автомобилю», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По словам собеседника агентства, в автомобиле находятся четыре человека. Погибших нет.

В марте в Акушинском районе Дагестана машина упала в пропасть, в результате чего четверо россиян погибли. 63-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Машина упала с обрыва глубиной 60 метров.