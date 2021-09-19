У Азизы обнаружился миллионный долг после свадьбы с молодым итальянцем

У певицы Азизы обнаружился миллионный долг после свадьбы с молодым итальянцем Александро Лортэ. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на звездного адвоката Андрея Алешкина.

Выяснилось, что супруг Азизы, который младше ее на 16 лет, женился на певице по расчету. Мужчина родом из Липецка, его имя по паспорту — Александр Соколов. Сама исполнительница не может похвастаться богатствами — за ней числится долг по кредиту в один миллион 38 тысяч рублей. Судебные приставы уже внесли 57-летнюю звезду в черный список.

По словам Алешкина, Азиза с мужем собирались лететь в Италию, чтобы там обвенчаться. «С таким долгом улететь за границу она не сможет: свыше 30 тысяч рублей разворачивают в аэропорту», — поделился адвокат.

Юрист рассказал и про зарубежный бизнес Александро. «Несколько лет назад он пытался начать музыкальную карьеру. Записал песни, выпустил клип, но популярности не добился, денег не заработал. Я хотел бы предупредить обоих супругов: в случае отсутствия брачного контракта им придется платить по долгам друг друга, как по своим собственным», — заключил Алешкин.