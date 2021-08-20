57-летняя певица Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца

57-летняя певица Азиза впервые официально вышла замуж. Ее мужем стал 37-летний итальянский ресторатор Александро Лортэ. Об этом сообщает Sobesednik.ru.

Пара узаконила отношения в ЗАГСе подмосковного Сергиева-Посада. На церемонии артистка появилась в свадебном платье от звездного дизайнера Аники Керимовой. «Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально. Трудились и днем, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой», — отметила модельер.

По информации медиа, когда сотрудница ЗАГСа объявила Азизу и ее возлюбленного мужем и женой, та расплакалась. «Я счастлива!» — закричала звезда.

Ранее сообщалось, что родственники покойного артиста Игоря Талькова подали иск о клевете против Азизы. «Она говорит, что Тальков якобы вез ее к криминальному авторитету и выставил из машины, когда она отказалась ехать. Мы обратились в суд с иском о защите чести и достоинства Игоря Талькова. В прокуратуру мы подали заявление о возбуждении уголовного дела за клевету», — заявила Аверина.

