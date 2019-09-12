Семья Талькова подала в суд на Азизу

Родственники покойного артиста Игоря Талькова подали иск о клевете против певицы Азизы. Об этом со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину во вторник, 12 сентября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Авериной, вдову певца Татьяну Талькову и его сына Игоря Талькова-младшего возмутили высказывания Азизы, сделанные 17 июня в эфире Первого канала. Артистка обвинила Талькова, погибшего в 1991 году в потасовке с ее охранником, в сутенерской деятельности.

«Она говорит, что Тальков якобы вез ее к криминальному авторитету и выставил из машины, когда она отказалась ехать. Мы обратились в суд с иском о защите чести и достоинства Игоря Талькова. В прокуратуру мы подали заявление о возбуждении уголовного дела за клевету», — заявила Аверина.

Адвокат также пожаловалась на сестру и директора Азизы Гульнару Мухамедову, которая, по ее словам, предупредила вдову Талькова о подготовке передачи о том, как певец развалил Советский Союз.

Сама Мухамедова не увидела в высказываниях Азизы клеветы. «Подали в суд — пусть подают», — заключила она.

Советский певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену возле гримерки.

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