Культура
 
Последние новости
Киев решил упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР
Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Владельцев криптовалюты задумали лишить анонимности
Трамп восхитился решением Европы ударить по своим банкам
Украинский моряк рассказал об инциденте с собакой и российским пограничником
Констатировано поражение США в Афганистане
Пассажирка самолета смешала водку с таблетками и не признала родную страну
Чубайс вышел в интернет и отказался общаться с людьми
Россия рассекретила объект «Е»
Новости партнеров

Семья Талькова подала в суд на Азизу

Перейти в «Мою Ленту»
Азиза

Родственники покойного артиста Игоря Талькова подали иск о клевете против певицы Азизы. Об этом со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину во вторник, 12 сентября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Авериной, вдову певца Татьяну Талькову и его сына Игоря Талькова-младшего возмутили высказывания Азизы, сделанные 17 июня в эфире Первого канала. Артистка обвинила Талькова, погибшего в 1991 году в потасовке с ее охранником, в сутенерской деятельности.

«Она говорит, что Тальков якобы вез ее к криминальному авторитету и выставил из машины, когда она отказалась ехать. Мы обратились в суд с иском о защите чести и достоинства Игоря Талькова. В прокуратуру мы подали заявление о возбуждении уголовного дела за клевету», — заявила Аверина.

Адвокат также пожаловалась на сестру и директора Азизы Гульнару Мухамедову, которая, по ее словам, предупредила вдову Талькова о подготовке передачи о том, как певец развалил Советский Союз.

Сама Мухамедова не увидела в высказываниях Азизы клеветы. «Подали в суд — пусть подают», — заключила она.

Советский певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену возле гримерки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы
Сын Игоря Талькова попал под статью
Вдова Талькова пришла в СК и ознакомилась с деталями дела об убийстве мужа
Свидетель рассказал об убийстве Талькова
Другие материалы рубрики
Культура00:03Сегодня
Тимати

Не заказали, а подарил

Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось
16:53Сегодня

В первом сценарии «Игры престолов» Арью и Брана с матерью отправили за Стену

15:54Сегодня

Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак

14:24Сегодня

Сати Казанова из «Фабрики» эмигрирует из России

Культура00:0411 сентября

Не спешите их хоронить

Смерть Сталина и жизнь Ходорковского: новое документальное кино о России
13:21Сегодня

Режиссер пожаловался на странное поведение Хоакина Феникса на съемках «Джокера»

12:29Сегодня

У певца Карела Готта обнаружили острую лейкемию

09:38Сегодня

Лепс запил

Культура00:03 9 сентября

Кто смеется последним

«Джокер», Донбасс-2025 и Полански: кто и почему победил на Венецианском фестивале
09:21Сегодня

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

12:14Сегодня

За ожидающего сложную операцию на сердце Мамонова призвали молиться

11:21Сегодня

Опозорившегося на сцене Билана попросили не приезжать в Самару

Россия
Спасавший дедушку из пожара шестилетний россиянин получил медаль посмертно
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Депутат обвинил «сварливых жен» в алкоголизме и самоубийствах российских мужчин
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Путин опроверг команду закрыть для кавказцев военные училища
Все материалы
Мир
Констатировано поражение США в Афганистане
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Повстанцы испугались российского возмездия
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Россия попросила США помочь найти шпиона Смоленкова
Эли КоэнДжеймс Бонд с Востока
Этот шпион обманывал президентов, работал на «Моссад» и дружил с арабскими генералами
Израиль обвинили в шпионаже за президентом США
Все материалы
Бывший СССР
Украинский моряк рассказал об инциденте с собакой и российским пограничником
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Киев решил упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс
Все материалы
Экономика
Украина проиграла России спор в ВТО
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Чубайс вышел в интернет и отказался общаться с людьми
Осколки солнечного камня
Почему холодно в домах жителей Черногорска
Европейские банки приблизились к краху
Добро пожаловать в бомжи
Как нотариусы лишают людей недвижимости
Заморозку переводов пенсионных накоплений объяснили потерей «кучи денег»
Все материалы
Силовые структуры
Россиянку отправили мести улицы за продажу дырявых презервативов
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Борьбу с наркотиками в Москве возглавил воспитатель суворовцев
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Лучший следователь ФСБ сел за взятку в 55 миллионов рублей
Дональд Трамп и Сергей ЛавровСША эвакуировали своего шпиона из России
Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты
Перевод заключенных в заброшенную башню «Бутырки» объяснили их же просьбой
Все материалы
Наука и техника
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Россия рассекретила объект «Е»
Контрольный в голову
Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control
Найдены высокотехнологичные артефакты древних людей
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
Все материалы
Спорт
Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Баскетбольная сборная США снова проиграла на чемпионате мира
Хуан Мата«Я сразу почувствовал здесь дух победителей»
Они приехали в АПЛ чужаками, но стали легендами: истории Хуана Маты и Михаэля Баллака
Бегун пожертвовал гонкой и дотащил травмированного соперника до финиша
Хабиб Нурмагомедов«Его парни — просто кучка хулиганов»
Нурмагомедов вновь защитил титул. Сможет ли его кто-то остановить?
Обнародован состав бойцов третьего турнира UFC в России
Все материалы
Культура
В первом сценарии «Игры престолов» Арью и Брана с матерью отправили за Стену
ТиматиНе заказали, а подарил
Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Не спешите их хоронить
Смерть Сталина и жизнь Ходорковского: новое документальное кино о России
Сати Казанова из «Фабрики» эмигрирует из России
Иногда лучше жевать
Мединский назвал комиксы убожеством и жвачкой. Вот 20 причин думать иначе
Режиссер пожаловался на странное поведение Хоакина Феникса на съемках «Джокера»
Все материалы
Интернет и СМИ
Пользоваться iPhone стало опаснее
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Мужчину в прямом эфире проверили на верность с помощью эротического танца
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Судья кулинарного шоу разозлил зрителей странным способом есть бургеры
Все круги ада
Каждый день по всему миру идет борьба за жизнь. Эти фотографы осмелились ее показать
Хитроумная девушка подставила бывшего парня и угодила в тюрьму
Все материалы
Ценности
Раскрыты простые способы хорошо одеваться
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Нижнее белье Ким Кардашьян обогатило ее на два миллиона долларов за пять минут
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
«Все могут быть красивыми»
Этот фотограф показал красоту женских недостатков: умер легендарный Петер Линдберг
Модель Vogue рассказала о борьбе с прыщами и снискала поддержку
Все материалы
Путешествия
Российский самолет пошел на посадку из-за треснувшего окна в кабине пилотов
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Пассажирка самолета смешала водку с таблетками и не признала родную страну
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
В Крыму подростка накрыло волной и смыло в море
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Туристы сфотографировали город сверху и оказались в тюрьме
Все материалы
Из жизни
Женщина родила дочь после 14 направлений на аборт и не пожалела о своем решении
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Девушке пришили палец ноги вместо большого пальца руки
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Гадалка выдумала проклятие клиентке и выпросила у нее полтора миллиона долларов
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Рыбак выловил редчайшего двухцветного лобстера
Все материалы
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Премьеры Франкфурта 30, 40 и 50 лет назад
Несколько очень важных моделей, чей путь начался с подиумов автосалона во Франкфурте
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Всё, что нужно знать о новом Land Rover Defender
Что за модель займет место внедорожника, который не менялся почти 70 лет?
Экологи назвали самых «грязных» автопроизводителей
Lada Granta получит бортовой компьютер с базой данных МВД
В заброшенном автосалоне Subaru из 90-х появились новые машины
Все материалы
Дом
Ипотеку упростят
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
В Турции решили затопить курдский город
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
В России подешевеет ипотека
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Российский губернатор отказался от резиденции и автомобиля ради нужд больниц
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Нацпроекты сделали узнаваемее
На Кубани отчитались о ремонте дорог
Все материалы