Гигантские секвойи оказались по угрозой из-за лесных пожаров

Гигантские секвойи оказались под угрозой из-за лесных пожаров, вспыхнувших в американском штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.

Пламя, вызванное ударами молний, приблизилось к Национальному парку Секвойя в южной части Сьерры-Невады, где находится две тысячи древних кипарисов, возраст которых достигает почти трех тысяч лет.

Угрожает огонь и самому высокому дереву в мире — Генералу Шерману, высота которого превышает 83 метра, а ширина достигает 31 метра. Пожарные пытаются уберечь его от возгорания с помощью специальной огнеупорной алюминиевой фольги, которой они обернули корни дерева.

Сообщается, что из-за сильного ветра скорость распространения огня увеличилась в пятницу, 17 сентября, из-за чего некоторым пожарным пришлось на день приостановить работу и эвакуировать 2,5 тысячи местных жителей.

Лесные пожары начались в США в мае 2021 года. Крупнейшим стал пожар Дикси в Калифорнии. Он не прекращался целый месяц. Пол данным местных властей, огонь охватил более 195 тысяч гектаров.