Украинские силовики открыли огонь по территории ЛНР

Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе и открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — сказал офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Силовики обстреляли подконтрольные ЛНР населенные пункты Калиново-Борщеватое, Первомайск и Молодежное из гранатометов различных типов.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев прорабатывает разные сценарии возвращения Донбасса под свой контроль, не исключая и силовых действий при удобном случае.