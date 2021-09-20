Найден новый виновник самой смертоносной катастрофы в истории Земли

Исследователи из США и Швеции выяснили, что несколько волн масштабных цветений токсичных сине-зеленых водорослей стали одним из факторов пермского вымирания — самого смертоносного из всех массовых вымираний в истории Земли. Новая статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые из Университета Небраски и Шведского музея естественной истории проанализировали отложения, окаменелости и геохимический состав найденных в Сиднейском угольном бассейне пород, относящихся к периоду катастрофического вымирания около 252 миллионов лет назад. Выяснилось, что сразу после первых событий вулканизма случилось несколько волн масштабных цветений фитопланктона.

После того как вымерли детритофаги — питающиеся разлагающимся органическим материалом организмы — это цветение некому было остановить. Кроме того, массовое обезлесение привело к вымыванию из почв в водоемы питательных веществ. Это способствовало дальнейшему росту количества микроводорослей и бактерий. Они заполонили пресноводные экосистемы и превратили их в токсичный «суп», который стал виновником того, что восстановление пресноводных экосистем в триасовом периоде затянулось на три миллиона лет.

Кроме того, исследователи обнаружили похожие отложения и для других вымираний, что свидетельствует о том, что цветение сине-зеленых водорослей неоднократно приводило к массовым вымираниям пресноводной фауны.

