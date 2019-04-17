Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое крупное массовое вымирание в истории Земли было вызвано извержениями вулканов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи обнаружили в отложениях возрастом 252 миллиона лет назад по всему миру следы ртути, выпущенной в атмосферу при сгорании запасов угля, в которых происходит накопление металла. Вместе с дождем она попала в моря и океаны, а затем и в морские отложения. В это же время происходит массовое пермское вымирание, которое также называется великим вымиранием.

Извержения происходили на территории Сибирских траппов — вулканической системы, для которой характерно излияние большого количества расплавленных пород за короткое время. Магма выходила на поверхность через трещины в земле на протяжении тысяч лет. В воздух было выброшено три миллиона кубических километра пепла, а средняя температура на Земле поднялась на 10 градусов Цельсия.

В результате повысилась кислотность морей, в которых также произошло разрастание мертвых зон — областей с крайне низким содержанием кислорода. В результате исчезли 96 процентов морских видов, 73 процента видов наземных позвоночных и 83 процента видов насекомых. По оценкам ученых, обеднение биологического разнообразия длилось 60 тысяч лет.

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