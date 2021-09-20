Смелый кот дал отпор койоту и попал на видео

В американском городе Ванкувер, штат Вашингтон, черно-белый кот дал отпор дикому койоту, прогнал его и попал на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как кот и койот встречаются у забора. Несмотря на то что противник в несколько раз превышал его размеры, кот не отступал — он уверенно и смело смотрел на хищника, выгнув спину. Дикий зверь с опаской подбирался к питомцу, но тот резко двинулся в сторону хищника, и ему пришлось спасаться бегством.

Вскоре кот прекратил погоню, но на всякий случай остался в боевой стойке.

Ранее сообщалось, что в Якутии черный домашний кот по кличке Вася дал отпор дикому медведю и прогнал его от лагеря, который разбили его хозяева. Медведь несколько раз замахнулся лапой на противника и угрожающе встал на задние лапы, однако в итоге решил не вступать в схватку с храбрым котом и ушел в лес.

