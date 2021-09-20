Председатель Европарламента госпитализирован с пневмонией

Председатель Европарламента Давид Сассоли госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Страсбурга. Об этом сообщили в пресс-службе политика, передает РИА Новости.

Уточняется, что в больницу Сассоли попал 15 сентября, во время пленарной сессии Европейского парламента. Пневмонию у главы европейского парламента диагностировали в результате обследования. На данный момент он находится в хорошем состоянии, отметили в пресс-службе. Ранее политик сдал отрицательный тест на коронавирус.

В августе сообщалось о «рутинном обследовании» бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. В апреле политик провел в больнице Сан-Рафаэле почти месяц. Он проходил курсы восстановления после заражения коронавирусом осенью 2020 года.