Россиянка нашла в лесу цинковый гроб с телом девочки

Полиция начала проверку по факту обнаружения в лесу под Минводами гроба с телом девочки

В Ставропольском крае местная жительница случайно наткнулась в лесу на брошенный гроб с телом девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, местная жительница остановила машину на дороге около села Левокумки под Минводами и отошла в лес справить нужду. Среди деревьев она увидела обшитый цинком деревянный ящик, предназначенный для перевозки тел умерших.

Вызванные на место происшествия полицейские обнаружили внутри тело восьмилетней девочки. Ее смерть наступила в этом году.

Начата проверка для выяснения обстоятельств гибели ребенка. Экспертиза должна установить причины смерти.