Женщина показала тысячи вшей в волосах 90-летней клиентки

Специалистка по борьбе с вшами показала тысячи паразитов в волосах пожилой женщины. На опубликованное в ее TikTok-аккаунте видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @theliceangels продемонстрировала зараженную педикулезом 90-летнюю клиентку. На ролике видно, что у корней волос перемещается большое количество взрослых вредителей, а кожа головы покрыта воспалениями и язвами из-за укусов насекомых.

По словам эксперта, вшей было настолько много, что ей не удалось оказать клиентке услугу по избавлению от паразитов: ее пришлось отправить в отделение неотложной помощи. Специалистка добавила, что в больнице пожилой женщине прописали курс антибиотиков. «Через две недели клиентка вернется к нам, чтобы полностью избавиться от паразитов», — пояснила она.

Ранее в сентябре женщина показала эффективный способ избавить ребенка от вшей. Блогерша Шерри объяснила, что не стоит использовать специальные шампуни и средства против паразитов без наблюдения специалиста, поскольку они могут вызвать аллергическую реакцию. «Наиболее эффективным способом является вычесывание вшей с помощью специальной расчески с частыми зубьями», — пояснила Шерри.