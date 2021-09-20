В Пензенской области выбрали губернатора

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Пензенской области Олег Мельниченко победил на выборах главы региона, свидетельствуют данные облизбиркома, передает ТАСС.

Мельниченко выбрали 72,38 процента избирателей после обработки 100 процентов протоколов.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму еще в двух российских регионах. В Хакасии после обработки всех бюллетеней единороссы набрали 33,3 процента голосов, в Новосибирской области партия набрала 35,25 процента.

Выборы завершились 19 сентября в 21:00 по московскому времени во всех регионах России. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.