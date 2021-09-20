Попавший под обстрел студент пермского вуза рассказал о спасении

Попавший под обстрел студент ПГНИУ: стрелок стоял в 20 метрах от нас с дробовиком

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) рассказал, как спасался от нападения. Кадры с попавшим под обстрел студентом в понедельник, 20 сентября, публикует RT в своем Telegram-канале.

«Стояли с друзьями на проходной перед парами возле машины. Слышим выстрелы, поворачиваемся, он в 20-ти метрах стоит с дробовиком», — рассказал молодой человек.

По его словам, все разбежались в разные стороны, так что никто не пострадал.

«Он по нам стрелял, попал по моей машине. Но ладно только машина пострадала, мы все живы-здоровы остались», — сообщил студент.

О вооруженном нападении на Пермский госуниверситет стало известно утром 20 сентября. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что в ходе задержания его ранил сотрудник ГИБДД.

Данные о состоянии стрелка разнятся. Изначально говорилось, что он погиб по пути в больницу. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что задержанный выжил и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

По данным СК, в результате стрельбы в ПГНИУ погибли восемь человек.