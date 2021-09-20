Зеленский увеличил расходы на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об увеличении военных расходов. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Соответствующий указ подписан 20 сентября. СНБО 17 сентября принял предложения к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны.

«Президент Украины принял решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны сравнению с 2021 годом, — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. — Если в 2021 году этот сектор финансировался в объеме 5,93 процента от ВВП, то в 2022 году этот показатель будет увеличен и утвержден на уровне 5,95 процента от ВВП, что должно составлять 319,4 миллиарда гривен».

По словам Данилова, средства пойдут на обеспечение военнослужащих жильем, на программы развития ракетного вооружения и флота.

Ранее сообщалось, что украинское руководство прорабатывает разные сценарии возвращения Донбасса под свой контроль, не исключая и силовых вариантов.