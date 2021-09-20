Обнаружены превращающие растения в «зомби» молекулы

Международная команда исследователей обнаружила у фитоплазм молекулу, позволяющую им превращать растения в «зомби». Статья ученых опубликована в журнале Cell.

Фитоплазмы — особая группа бактерий-паразитов, у которых нашли способность перепрограммировать развитие своих растений-хозяев. Так, в частности, возникают ведьмины метлы — плотные скопления ветвей с недоразвитыми листьями, застывшие в вегетативном «зомбированном» состоянии. Кроме того, фитоплазмы вызывают болезни — в частности, желтуху растений.

С помощью экспериментов на модельном растении Arabidopsis thaliana ученые из Академии Синика, Вагенингенского университета и Центра Джона Иннеса выяснили, что «зомбировать» растения фитоплазме позволяет белок SAP05. Он отправляет на «переработку» в протеасомы — белковые комплексы, которые обычно расщепляют ненужные растению вещества — белки, которые участвуют в регуляции роста и развития. Растение впадает в «вечное детство» и начинает тратить все ресурсы на рост новых листьев и побегов, что создает благоприятные условия для бактерий.

Белки, с которыми связывается SAP05, похожи на таковые у животных. Однако ученые выяснили, что у насекомых-переносчиков фитоплазм их структура позволяет им не связываться с белком. Кроме того, выяснилось, что только две аминокислоты в протеосоме взаимодействуют с SAP05. Их замена в белке RPN10 на найденные у насекомых «аналоги» предотвращала связывание протеосом с SAP05 и образование ведьминых метел.

