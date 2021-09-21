В Забайкалье стартовал фестиваль бурятского языка

В Агинском округе Забайкалья стартовал фестиваль бурятского языка. В рамках него пройдут мастер-классы по бурят-монгольской письменности, народные игры и танцы, выставка народных умельцев. Об этом сообщает ГТРК Чита.

Открытие фестиваля «Уг изагуураа дамжуулан» состоялось на главной площади поселка Агинск (или по-бурятски Ага). Дети, ставшие участниками мероприятия, рассказали, что учат бурятский язык в школах и на кружках, поют народные песни.

В рамках церемонии открытии прошла игра «Шагай наадан», в которой традиционно вместо фишек используются бараньи лодыжки. В бурятской культуре они считаются символом плодородия и богатства.

Идея фестиваля, по словам его организаторов, состоит в изучении и сохранении бурятской культуры, национальных видов спорта, традиционной кухни, а также языка и обычаев.

Под своими тотемными родовыми знаменами вышли представители восьми родов местных бурят. Как отмечает ГТРК, каждый род имеет глубокие корни и чтит память предков. Даже через тысячелетия местные жители прославляют свой род и чтят его традиции.

Фестиваль бурятского языка продлится около месяца и завершится научно-практической конференцией, посвященной 100-летию со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, члена Союза писателей СССР Даширабдана Батожабай.