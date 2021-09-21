Ким Кардашьян исполнила мечту бывшей ассистентки за два миллиона рублей

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян исполнила мечту подруги, сделав ей подарок почти за два миллиона рублей, и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Журналисты издания обратили внимание на Instagram-сторис блогерши и бывшей ассистентки знаменитости Стефани Шеперд (Stephanie Shepherd), которые были сделаны в день ее рождения. На кадрах видно, как Кардашьян вручает подруге пакет с небольшой черной сумкой Hermеs Kelly с бежевыми вставками. Шеперд растрогалась и призналась, что собиралась купить подделку этой модели.

«Твои преданность и щедрость по отношению к друзьям и семье не имеют себе равных», — подписала она публикацию.

Согласно информации издания, в настоящее время сумка модели Kelly 35 Sellier Noir Black Epsom продается на платформе Ebay почти за 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Читатели издания сочли дорогой подарок пустой тратой денег. «Мерзко тратить такую ​​сумму, чтобы просто похвастаться перед другими», «Глупость какая. Им обеим должно быть стыдно!», «Лучше бы Ким подарила ей эту сумму», «25 тысяч долларов за дурацкую сумку? Безумие», «Я бы продала сумку и купила на эти деньги то, что мне действительно пригодится», — высказывались они.

Стефани Шеперд устроилась на должность личной помощницы Ким Кардашьян в 2013 году. Позже она стала главным операционным директором компании Kardashian West Brands. Известно, что телезвезда уволила Шеперд в 2018 году после того, как она дала откровенное интервью Refinery29 о знаменитой семье. Несмотря на это Стефани сохранила дружеские отношения с Ким и Кортни Кардашьян.

В мае помощники сестер Кардашьян раскрыли неприятные подробности работы с семьей. Так, журналистка Джессика Дефино (Jessica deFino) обвинила знаменитых сестер в слишком низкой оплате труда сотрудников. В то же время личный визажист Ким Кардашьян Марио (Mario) рассказал, что сумел выстроить дружеские отношения с бизнесвумен.