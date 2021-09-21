Турция задумала присоединиться к Парижскому соглашению по климату

Эрдоган: Турция в октябре может ратифицировать Парижское соглашение по климату

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что страна в октябре рассмотрит возможность ратификации Парижского соглашения по климату. Его цитирует ТАСС.

По словам турецкого лидера, в следующем месяце соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента. Эрдоган отметил, что документ будет включать «декларативные обязательства Анкары в соответствии с конструктивными шагами в экологической сфере».

Президент подчеркнул важность ратификации климатического соглашения на фоне увеличения числа стихийных бедствий, к которым приводит рост температуры. Он призвал срочно решать экологические проблемы, «чтобы миллионы людей не стали беженцами из-за изменений климата».

При этом он отметил, что наибольшую нагрузку в вопросах борьбы с изменениями климата должны нести те страны, кто активнее всего вредил окружающей среде и уничтожал природные ресурсы.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что развитые страны нарушили данные в 2009 году обещания по спасению планеты. Они не сумели ежегодно до 2020 года собирать по 100 миллиардов долларов в фонд помощи бедным странам для борьбы с климатическим кризисом. Из-за этого 70 развивающихся стран — в том числе Индия и Китай — не смогли вовремя представить планы по декарбонизации.