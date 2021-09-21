В результате пожара в гостинице в Дагестане погибли два человека

Два человека погибли и еще шесть пострадали при пожаре в гостинице в Дагестане

Два человека погибли и еще шесть пострадали в результате пожара в гостинице в Дагестане. Об этом утром 21 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Instagram.

Инцидент произошел в городе Хасавюрт. Сообщение о возгорании поступило в 04:12 по московскому времени. Пожар на площади 450 квадратных метров был локализован в 05:05, спустя 30 минут открытое горение было ликвидировано.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, один из них находится в реанимации. Детей среди пострадавших нет.

Отмечается, что из здания гостиницы эвакуированы 19 человек.

Ранее в Псковской области трое человек погибли при пожаре в гостевом доме.