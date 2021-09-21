Режиссер фильма «Вызов» избил гражданскую жену перед выездом на Байконур

Дублирующий режиссер фильма «Вызов» избил гражданскую жену перед выездом на съемки на Байконур. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что 13 сентября сожительница кинематографиста Алексея Дудина Ксения пошла на концерт, где потеряла телефон. После этого она вернулась домой к Дудину, предложив ему совместно искать смартфон. По словам женщины, режиссер был не рад ее позднему приезду. Впоследствии он начал кричать на нее, угрожать, а позже, как видно по камерам видеонаблюдения, поднял на нее руку. Ксения обратилась в полицию.

Женщина отметила, что три года терпела и прощала измены Дудина. В определенный момент она выехала из квартиры режиссера, однако продолжила с ним общаться.

В данный момент Алексей Дудин находится на Байконуре и готовится к производству картины «Вызов», который снимут в космосе на МКС.