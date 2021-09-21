В Грузии двоих оппозиционеров ранили ножом на встрече с избирателями

В Грузии два оппозиционных активиста были ранены ножом во время встречи с избирателями. Об этом 21 сентября сообщает «Sputnik Грузия».

Инцидент случился недалеко от города Дманиси в регионе Квемо Картли. Встречу с населением проводили мэр Дманиси Георгий Татуашвили, который снова баллотируется на этот пост от «Единого национального движения», и депутат парламента, лидер партии «Прогресс и свобода» Каха Окриашвили.

По словам Окриашвили, на участников встречи напали несколько десятков человек, в том числе кандидат в местные депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» и его сын.

«Оба раненых сторонника оппозиции перевезены в больницу. Есть видеозапись, подтверждающая этот факт. Обращаюсь к соответствующим структурам — ожидаем задержания виновников и скорейшего реагирования», — цитирует Окриашвили портал «Новости — Грузия».

2 октября в Грузии пройдут выборы мэров 64 городов и районов. Граждане также будут выбирать депутатов в местные представительные органы — сакребуло.