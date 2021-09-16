В Грузии члена правящей партии заподозрили в нападении на журналиста

В Грузии в ходе конфликта оператор телеканала упал с балкона избирательного штаба

В грузинском городе Карели между председателем парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамукой Мдинарадзе и сотрудниками телеканала «Мтавари» произошла ссора, в результате которой пострадал журналист. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По информации источника, съемочная группа прибыла в Карели для записи репортажа в преддверии выборов 2 октября. Однако, как заявили журналисты, представители избирательного штаба их не пустили и с самого начала оказали им физическое сопротивление.

В ходе конфликта оператор «Мтавари» упал с балкона второго этажа. Его коллеги уверены, что в этом виноваты Мдинарадзе и его штаб. «Его действительно сбросили. Полиция прибыла слишком поздно. На меня также оказывалось физическое давление», — рассказал журналист Бека Коршия.

Мдинарадзе подтвердил факт ссоры между сотрудниками штаба и телеканала, однако все обвинения в причастности к инциденту отрицает. «Оператор пятился назад, покидая территорию, это происходило на террасе, там на лестнице низкие поручни, он зацепился за перила и упал», — заверил член правящей партии. В настоящее время пострадавший находится в больнице, в сознании. На месте происшествия работает полиция.

Ранее оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава погиб после жестокого избиения противниками ЛГБТ-движения 5 июля. После этого в стране прошли массовые акции протеста с призывом отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвилии и справедливого расследования смерти журналиста.