54-летняя Николь Кидман снялась в пиджаке на голое тело для обложки журнала

Голливудская актриса Николь Кидман приняла участие в откровенной фотосессии для обложки модного журнала Harper's Bazaar. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

54-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на черно-белом снимке она позирует в расстегнутых пиджаке и рубашке на голое тело и светлых брюках. На другом фото Кидман лежит на полу в коричневом платье с декольте и полупрозрачной юбкой. Ее также запечатлели в черном пальто без нижнего белья и красных кожаных перчатках.

Известно, что автором съемки выступил американский модный фотограф Кольер Шорр (Collier Schorr).

Публикация Кидман набрала 220 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Вау, красиво!», «Боже, в каком году были сделаны эти снимки? Ты неподвластна времени!», «Влюблена в твои естественные кудри!», «Потрясающая Николь», «Самая красивая женщина на планете!» — высказывались фанаты.

В августе Николь Кидман снялась для обложки австралийской версии журнала Marie Claire и порадовала поклонников. На кадрах она позирует в коротких шортах с завышенной талией белого цвета и черном топе, который оформлен глубоким декольте. Кидман также сфотографировали в черном платье длины макси с квадратным вырезом в области груди.