54-летняя Николь Кидман снялась в топе с глубоким декольте и порадовала фанатов

Голливудская актриса Николь Кидман поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

Известно, что 54-летняя знаменитость снялась для обложки австралийской версии журнала Marie Claire. На размещенных кадрах она позирует в коротких шортах с завышенной талией белого цвета и черном топе на тонких бретелях, который оформлен глубоким декольте.

Образ актрисы дополнил ремень в виде банта на талии, черные колготки с узором и туфли на высоком каблуке в тон наряда. Кидман также снялась в черном платье длины макси с квадратным вырезом в области груди и крупных серьгах.

Публикация звезды набрала 398 тысяч лайков и восхитила ее поклонников, о чем они принялись писать в комментариях. «Просто вау», «Самая милая актриса», «Я в шоке, ты выглядишь просто потрясающе», «Красотка», «Николь, радуй нас чаще», «Обожаю тебя», «Выглядишь очень молодо», «Моя любимая актриса», «Сексуально», — высказывались подписчики.

В июле британская актриса Лиз Херли сфотографировалась в халате на голое тело и порадовала пользователей сети. Женщину запечатлели без нижнего белья в белом пляжном халате и плавках в черно-белую полоску собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Она также надела небольшую подвеску в форме сердца.