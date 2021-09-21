Зеленский приготовился к консультациям по «Северному потоку-2»

Зеленский в США заявил главе ЕК, что готов к консультациям по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, что страна готова к консультациям по энергетической безопасности в контексте ситуации вокруг «Северного потока-2». Его слова приводит пресс-служба офиса президента.

Зеленский встретился с главой ЕК в США, куда прибыл с целью участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку-2", а также другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы», — отмечается в заявлении.

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Также в сообщении сказано, что во время встречи собеседники уделили особое внимание вопросам энергетической безопасности в Европе. При этом Зеленский утверждал, что проект «Северный поток-2» является прежде всего «вызовом для европейского региона».

Кроме того, в ходе встречи он обсудил подготовку к 23-му саммиту Украины и ЕС, проведение которого запланировано на 12 октября в Киеве. Зеленский добавил, что интеграция экономики Украины «во внутренний рынок ЕС» — один из ключевых приоритетов Украины.

Ранее сообщалось, что несмотря на то что резкий рост цен на газ затронул не только Европу, но и Украину, у страны пока нет поводов для беспокойства, поскольку газовая директива обязывает Россию качать газ через территорию государства до 2024 года, что приносит доход за транзит. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» экономист Алексей Коренев. По его словам, газотранспортное оборудование в стране сильно изношено, поэтому в будущем президенту Владимиру Зеленскому «придется стоять с протянутой рукой», прося деньги на ремонт.