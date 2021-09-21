В духовной семинарии оценили действия проигнорировавшего стрельбу преподавателя

Пермская духовная семинария: действия Сыромятникова во время стрельбы не были оправданы

В пермской духовной семинарии раскритиковали действия профессора Олега Сыромятникова, не остановившего лекцию и проигнорировавшего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Поступок профессора оценил секретарь ученого совета Николай Гоголин, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Гоголина, в семинарии преподаватель ведет отделение религиозного образования. Там он зарекомендовал себя как грамотный и высококвалифицированный специалист, однако во время ЧП его действия «не были оправданы».

«Самое ценное — жизни людей. Тут никакого подвига не может быть. Главное — защитить и обеспечить безопасность. В остальном надо действовать по инструкции. В том, что он продолжил лекцию, я никакого героизма не вижу», — сказал он и добавил, что поступок преподавателя обсудят в семинарии, но без участия Сыромятникова.

Ранее сообщалось, что в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Сыромятников читал курс по истории русской литературы. В аудиторию вбежала мать одной из студенток, однако он выразил недовольство тем, что его прервали, и продолжил занятие. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что профессор поступил правильно.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Погибли шесть человек, более 20 пострадали. Семерых пострадавших утром 21 сентября отправили спецбортом МЧС в Москву.