Треть детских площадок сочли опасными

В России 33 процента детских и спортивных площадок представляют потенциальную опасность. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Активисты движения проверили объекты в 85 регионах страны, и выявили, что наиболее распространенными проблемами являются сломанные скамейки, отсутствие ограждений, сгнившие металлические элементы, сломанные качели, торчащая арматура, плохо закрепленные конструкции, а также мусор, аварийные деревья и посторонние элементы.

Материалы по теме «Человейники станут еще хуже» Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей? Ломать и строить Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?

Лидером антирейтинга по числу несоответствующих критериям безопасности площадок стала Брянская область. Кроме нее, в тройку вошли Хабаровский край и Республика Адыгея.

В июле 2020 года сообщалось, что семилетний мальчик в Ростове-на-Дону умер после того, как получил удар током, перелезая через бетонный парапет на детскую площадку. Из-за удара ребенок упал с высоты более двух метров, получил черепно-мозговую травму, что привело к смерти. Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

В тот же день в Бийске Алтайского края металлическая горка упала на игравшую на детской площадке восьмилетнюю девочку и проломила ей голову. Она решила скатиться с горки, однако сооружение пошатнулось, так как не было закреплено. В итоге девочка упала с высоты, а сверху на нее упала сама горка.