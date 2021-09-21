Продавшие оружие пермскому стрелку описали его

Продавцы магазина, в котором напавший на пермский вуз стрелок приобрел оружие, описали его. Они рассказали, что Тимур Бекмансуров ничем не выделялся и выглядел как обычный покупатель. Об этом сообщает Life.

Консультанты рассказали, что для покупки ружья злоумышленник предъявил документы, а они, в свою очередь, показали ему несколько вариантов оружия. Намеков и разговоров, для чего может понадобиться охотничье ружье, Бекмансуров не делал.

Парень не был постоянным покупателем, поэтому консультанты не запомнили его лицо. По их мнению, в случившейся атаке на вуз виноваты психиатры, которые разрешили психически нестабильному человеку владеть лицензией на оружие.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. Шесть человек погибли, еще 28 — пострадали. Стрелком оказался 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. При задержании его ранили. Злоумышленник находится в крайне тяжелом состоянии. Из-за нестабильного состояния врачи ввели его в медикаментозный сон.