Российских гандболистов заподозрили в сдаче матчей на чемпионате Европы

Восьмерых гандболистов юношеской сборной России отстранили по подозрению в сдаче матчей

Федерации гандбола России (ФГР) заподозрила восьмерых игроков мужской юношеской сборной страны в сдаче матчей. Об этом сообщается на сайте организации.

От соревнований с 21 сентября на неопределенный срок отстранены Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко.

Подозрения комиссии по этике ФГР вызвали несколько матчей на юношеском чемпионате Европы-2021. По итогам расследования стало известно, что группа российских игроков могла делать ставки на встречи турнира с собственным участием и намеренно их сдавать.

29 сентября состоится исполком ФГР, на котором будет заслушан доклад комиссии по этике. После этого планируется «обсудить дальнейшие действия по борьбе с неспортивным влиянием на результаты».

Юношеское европейское первенство прошло в августе этого года в Хорватии. В турнире участвовали 16 команд, россияне заняли 15-е место.