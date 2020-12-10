Шведского лыжника дисквалифицировали за ставку на гонку со своим участием

Шведский лыжник Макс Новак дисквалифицирован на один месяц за игру на тотализаторе. Об этом сообщает Expressen.se.

После победы на национальном турнире в шведской Бруксвалларне спортсмен признался в интервью, что сделал ставку в букмекерской конторе на то, что первым к финишу придет соперник. Правила Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Шведского союза спортивных организаций запрещают атлетам ставить на события с их участием, поэтому в отношении Новака было начато расследование.

По итогам разбирательств вина шведа была доказана, он будет вынужден пропустить месяц. Срок дисквалификации 24-летнего спортсмена отсчитывается с 9 декабря.

В январе в ставках на матчи собственной команды были уличены игроки клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Машук-КМВ». Футболисты заявили, что не знали о том, что нарушают правила.

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