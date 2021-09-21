Режиссер Сенцов извинился за матерный пост сестры про Украину

Режиссер Олег Сенцов извинился за матерный пост двоюродной сестры Натальи Каплан, решившей уехать с Украины. Он прокомментировал ее слова в Facebook.

«Мне обидно, что моей двоюродной сестре Наташе сейчас так плохо и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько», — отметил Сенцов.

Он поблагодарил кузину за многолетнюю поддержку и попросил всех с пониманием отнестись «к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время».

Ранее Каплан назвала Украину худшей страной для эмиграции. «***** [К черту] Украину. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», — написала она. Сестра режиссера добавила, что «буквально умирает» на Украине. «И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья», — заключила Каплан.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористической группы в Крыму. В 2019 году он был освобожден в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом. В том же году тогдашний президент Петр Порошенко дал гражданство Наталье Каплан.