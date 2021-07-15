Украинский режиссер Сенцов обиделся на власть и ушел из кино

Украинский режиссер Олег Сенцов обиделся на руководство страны из-за отказа в финансировании его последней картины «Кай» и объявил об уходе из кино. Сообщение об этом он разместил на своей странице в Facebook.

По словам режиссера, недопуск фильма к бюджетному конкурсу — это реакция на критику власти и поддержку преследуемых активистов, а также попытка «указать место» со стороны офиса президента. «Когда тебя устраняют не по слабому сценарию, а из-за твоей общественной позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору», — сказал Сенцов.

Он также назвал экспертов Госкино Украины, которые не допустили картину на конкурс, «ноунеймами» и «маленькими людьми», а также пообещал более не молчать о происходящем в стране. «Если вы думаете, что можете продолжать разрушать страну и ее культуру, навязывая свои грязные правила, знайте, что есть человек, который не позволит вам этого сделать», — отметил режиссер.

Сенцов не пояснил, каким образом намерен противостоять украинскому руководству, но подчеркнул, что снимать картины при действующей власти на территории страны более не намерен.

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден в 2019 году в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

Позднее Сенцов не раз критиковал президента Украины Владимира Зеленского, в частности, по вопросам языковой и культурной политики. В 2020 году он назвал организованный в Киеве по случаю Дня независимости концерт «попсовым шабашом с российским привкусом», а его организаторов — ушлепками.