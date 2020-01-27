Сенцов поразмышлял о политической карьере

Украинский режиссер Олег Сенцов поразмышлял о своей политической карьере. Об этом он рассказал в интервью изданию ZN.UA.

Материалы по теме Новые переменные В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?

По словам Сенцова, ему сейчас неинтересна политическая деятельность. «У меня нет планов. Я над собой ничего не ставлю. Просто есть вещи, которые мне интересны, и я их делаю. Есть вещи, которые мне неинтересны, и поэтому я ими не занимаюсь», — пояснил режиссер.

Он добавил, что не видит сейчас для смысла строить политическую карьеру и продолжит заниматься общественной работой.

«Вообще я сегодня максимально свободный человек. Как будет дальше — я не знаю», — резюмировал он.

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!