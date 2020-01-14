Сенцов рассказал о принявшей «аннексию Крыма» бывшей жене

Украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о своей бывшей жене Алле на своей странице в Facebook.

Сенцов сообщил, что его семья теперь проживает в Киеве, в том числе и сын Влад, который до этого жил с его бывшей женой в Крыму. Он заявил, что там сын находился «в печальных условиях и под давлением пропаганды и лжи», однако Алла «не хотела его отпускать».

Режиссер подчеркнул, что его бывшая жена — этническая украинка и родилась в Ивано-Франковской области. Однако, по его словам, она «приняла аннексию Крыма».

По информации издания «Страна.ua», Олег Сенцов познакомился с Аллой, когда ей было 18 лет. В браке у них родились дочь Алина и сын Влад. В 2016 году жена режиссера подала на развод.

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден 7 сентября текущего года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!