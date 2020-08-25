Сенцов раскритиковал Зеленского за «попсовый шабаш с российским привкусом»

Украинский режиссер Олег Сенцов раскритиковал президента Владимира Зеленского за организованный в Киеве концерт по случаю празднования Дня независимости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Сенцова, официальное мероприятие на Софийской площади с участием «ушлепков очень хорошо высвечивает, что на самом деле происходит в голове президента, его окружения, и их сторонников».

«Попсовый шабаш с российским привкусом, обещания провести парад Победы над врагом при отсутствии понимания, как это может произойти, даже если режим тишины [в Донбассе] продержится сотни лет. Как же хорошо, что рядом с этим фальшивым миром существует настоящий», — написал режиссер.

Он похвалил тех украинцев, которые, «зная цену словам и действиям», благодарно встречали людей, шедших по улицам столицы «спокойными колоннами в камуфлированной одежде».

24 августа на Софийской площади Киева провели концерт по случаю 29-й годовщины независимости Украины. Негодование у части украинской общественности вызвал тот факт, что часть песен исполнялась на русском языке. Одновременно в столице прошел Марш защитников Украины. В акции приняли участие десятки тысяч участников боевых действий в Донбассе, активистов различных политических сил. Участники акции скандировали: «Герои не умирают! Умирают враги!»