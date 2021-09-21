Появились подробности об экскурсии школьников в пермский вуз во время стрельбы

Школьники, которые пришли в пермский вуз на экскурсию во время стрельбы, спрятались в саду

Второклассники, которые пришли в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) на экскурсию во время стрельбы, пробыли полчаса с начала нападения в ботаническом саду. Об этом рассказала мать одного из школьников, сообщает «59.ru».

По словам россиянки, на экскурсию пришли 30 второклассников. Одна часть из них пошла в ботанический сад, другая — в музей позвоночных.

«Где-то на середине экскурсии мы услышали звуки стрельбы. Я не знаю, сколько точно было выстрелов. Детям мы сказали, что это учебная тревога. Дети ничего не поняли», — рассказала женщина.

Она добавила, что им велели оставаться в ботаническом саду, пока шла стрельба. Группа школьников с родителями провела там еще полчаса.

Вместе с второклассниками была ведущий медик Приакамья Маргарита Энгаус — она погибла после выстрела студента. Женщина сопровождала на экскурсии своего внука.

Ранее стало известно, что один из лекторов пермского вуза отказался прервать лекцию из-за нападения стрелка. Во время стрельбы в аудиторию вбежала мать одной из студенток, однако профессор выразил недовольство тем, что его прервали. Он добавил, что «было бы прикольно», если бы кто-то вошел в аудиторию с автоматом и заставил студентов заниматься.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. По последним данным Минздрава, в результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали. В ведомстве уточнили, что 19 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями.