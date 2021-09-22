Путин ответил на приглашение посетить Адыгею по случаю 100-летия республики

Президент России Владимир Путин заявил, что постарается посетить Адыгею по случаю 100-летия республики в 2022 году. Так он ответил на приглашение главы региона Мурата Кумпилова. Расшифровка из разговора опубликована на сайте Кремля.

Кумпилов подчеркнул, что указ о праздновании 100-летия республики подписал сам президент. «Мы всегда вас ждем, а на 100-летие с удовольствием приглашаем, Владимир Владимирович», — обратился он к главе государства.

Путин, в свою очередь, назвал предстоящий юбилей большим событием. «Уверен, что мы отметим это достойно», — сказал он.

Кроме того, президент отметил позитивное развитие Адыгеи, несмотря на ряд проблем, в частности нехватку медицинских кадров.

Ранее Путин объявил, что 2022 год станет Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны. Глава государства отметил, что необходимо составить программу года с учетом особенностей каждого региона страны.