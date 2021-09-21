Названы регионы России с самыми удивительными блюдами

В пятерку регионов с самыми удивительными блюдами вошли Башкирия, Татарстан, Адыгея, а также Иркутская и Новосибирская области. Рейтинг наиболее подходящих для гастротуров мест в России составил маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, гости Башкирии, занявшей первое место в рейтинге, могут попробовать такие необычные блюда, как бешбармак, казы и баурсаки. Бешбармак переводится как «пять пальцев» и подается на трех разных тарелках. Состоит это блюдо из домашней лапши, бульона и кислой сметаны корот. Казы представляет собой домашнюю колбасу из конины, приготовленную из жирного мяса со специями. Баурсаки — это традиционные башкирские пончики.

На втором месте рейтинга расположилась Иркутская область, на территории которой проживает около 160 национальностей. «Путешествуя по Иркутску, надо обязательно попробовать блюда монгольского народа, например, цуйван, жареную домашнюю лапшу с мясом. Нельзя обойти стороной и жемчужину бурятской кухни — позы — большие сочные манты», — отмечают авторы рейтинга. Кроме того, по их мнению, в этом регионе стоит попробовать байкальского омуля — рыбу, которую жители региона готовят по-разному: кто-то коптит, кто-то засаливает, а кто-то варит уху.

В Татарстане специалисты BlaBlaCar советуют попробовать десерты, среди которых — чак-чак, как-тош и талкыш калеве. Жители Новосибирской области готовят необычные блюда из сибирской рыбы и мяса диких животных. Наконец, в Адыгее рекомендуется попробовать суп с экзотическим названием шхомчхантхупс из каштанов и фасоли, а также жареный сыр кояж и легкий хмельной напиток бахъсымэ из кукурузной муки.