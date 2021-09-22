«Калашников» объяснил критику АК-12

Критика нового автомата АК-12, который эксплуатируется в российских войсках, связана с обновленной конструкцией. Новые конструктивные решения обуславливают необходимость заново учиться эксплуатировать автомат. Об этом рассказал главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев в интервью РИА Новости.

Представитель «Калашникова» объяснил, что АК-12 унифицирован с прошлыми автоматами линейки АК, однако в нем присутствуют новые элементы конструкции. Это является «основным источником отдельных негативных мнений», — отметил Сергей Уржумцев, отвечая на вопрос о критике нового автомата со стороны экспертов и блогеров.

Главный конструктор подчеркнул, что АК-12 создан в соответствии с тактико-техническим заданием, которое обусловило конструкцию автомата. Так, для улучшения эргономики и кучности стрельбы в конструкцию был введен ряд новых решений, который при ознакомлении с новым образцом может вызвать критику. Уржумцев добавил, что АК-12 отличается от прошлых моделей семейства, которые «не требуют дополнительных усилий по обучению личного состава правилам обслуживания и эксплуатации».

Ранее авторы китайского издания Sohu оценили появление у российских военных новых автоматов АК-12. Принятие на вооружение АК-12 назвали «существенным обновлением».