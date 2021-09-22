Мужчина заказал на день рождения бочонок пива и погиб

Мужчина из Бразилии погиб после взрыва пивного кега на собственном дне рождения

43-летний бразилец погиб на собственном дне рождения, пытаясь налить пива из неисправного пивного кега. Об этом сообщает Metro.

Гилсон Ду Насименту из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул заказал бочонок пива на собственный день рождения 17 сентября. Когда он попытался разлить напиток по стаканам, у него ничего не вышло — из крана шла только пена. Мужчина позвонил в компанию, где купил кег, и пожаловался на неисправность.

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По словам племянницы Насименту, в компании сказали, что высылают специалиста, и посоветовали мужчине, который был профессиональным слесарем, способы начать ремонт самостоятельно. Бразилец попробовал устранить неисправность, но через несколько секунд произошел взрыв. Осколки металла попали Насименту в голову, и он погиб на месте.

Президент Ассоциации микропивоварен, одна из которых продала неисправное оборудование бразильцу, заявил, что в данный момент ведется внутреннее расследование.

В свою очередь адвокат продавшей пиво фирмы утверждает, что оператор попросил погибшего не трогать бочонок самому, а дождаться приезда профессионального ремонтника. В полиции пока классифицируют случившееся как несчастный случай, однако проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что в Канаде мужчина заехал в «МакАвто» и погиб под колесами собственного автомобиля. Мужчина вышел из автомобиля, чтобы поднять с земли оброненную банковскую карту, и в этот момент машина покатилась.