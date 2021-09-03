24-летний молодой человек погиб на глазах у невесты

Британец отправился на вечеринку с невестой, скатился по перилам и погиб на ее глазах

24-летний Джэк Уотсон из английского города Дерби, графство Дербишир, отправился на вечеринку с невестой, выпил, упал с лестницы и погиб на ее глазах. Об этом сообщает Derby Telegraph.

30 ноября 2019 года Уотсон и ее невеста Алекса Хикок выходили с городского стадиона, где проходила рождественская вечеринка, организованная компанией, в которой работал британец. Он выпил и перед уходом с праздника решил сесть на перила и прокатиться со второго этажа на первый, однако потерял равновесие и упал. На место происшествия приехала скорая помощь. Спасти молодого человека не удалось и врачи констатировали его смерть.

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1 сентября 2021 года завершилось расследование обстоятельств гибели Уотсона — следствие установило, что он погиб в результате несчастного случая. Вскрытие показало, что причиной смерти стала травма головы.

«Он был очень умным и очень много работал над своим дипломом. Он переехал в Дерби всего за полгода до трагедии. Он был счастлив и наслаждался каждым мгновением жизни», — сказала мать погибшего.

Ранее сообщалось, что в Ирландии жених погиб в автокатастрофе за несколько часов до свадьбы. В ночь перед свадьбой он и его друзья поехали в соседний город и попали в ДТП.