Китай поставил под удар добычу угля ради спасения планеты

Китай пообещал больше не строить новые угольные электростанции в других странах. Как сообщает Bloomberg, такой шаг может поставить под удар добычу самого грязного ископаемого топлива, так как Пекин является основным источником финансирования. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-21/china-to-stop-building-new-coal-fired-power-projects-abroad?srnd=premium-europe).

«Китай увеличит поддержку других развивающихся стран в развитии зеленой и низкоуглеродной энергетики и не будет строить новые угольные энергетические проекты за рубежом», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Меры по спасению планеты могут затруднить дальнейшую разработку угля, так как более 70 процентов всех построенных сегодня угольных электростанций зависят от финансирования из Китая.

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«Это важный шаг вперед», — заявил президент Совета по защите природных ресурсов Маниш Бапна. — «Это открывает дверь для более смелых климатических амбиций Китая и других ключевых стран как дома, так и за рубежом».

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джо Байден пообещал удвоить сумму денег, которую Америка планирует потратить на помощь бедным странам в борьбе с изменением климата. До этого Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что богатые страны нарушили свое обязательство ежегодно собирать по 100 миллиардов долларов в фонд помощи неразвитым странам, принятое в рамках Парижского соглашения 2015 года.

Неожиданное заявление сделал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его страна остается одной из немногих не ратифицировавших Парижское соглашение по климату. Эрдоган пообещал, что его парламент будет работать над одобрением законопроекта в следующем месяце.