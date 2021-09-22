На Украине начнут сажать за подделку COVID-сертификатов

Правительство Украины утвердило законопроект о введении уголовной ответственности за подделку сертификатов, свидетельствующих о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Новая норма позволит властям страны сажать в тюрьму не только торговцев «липовыми» справками, но и тех, кто вносит в них недостоверные данные. В частности, за использование поддельных COVID-сертификатов украинцы рискуют заплатить штраф в размере 34 тысяч гривен (около 93 тысяч рублей) или получить до двух лет ограничения свободы.

Медики, которые указывают ложные данные в документах, в свою очередь, могут быть оштрафованы на 68 тысяч гривен (186 тысяч рублей) с лишением права занимать должность на три года. Тем, кто подделывает справки на продажу, придется заплатить 170 тысяч гривен (465 тысяч рублей) и отправиться в колонию на три года.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 58 тысяч человек, а получили оба компонента вакцины около пяти миллионов граждан. Как полагают в ВОЗ, власти страны в ближайшее время смогут привить от COVID-19 не более 70 процентов населения из-за слабой разъяснительной работы о пользе вакцин.