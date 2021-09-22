Израиль обвинил президента Ирана во лжи и цинизме

Выступление президента Ирана Ибрахима Раиси на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) было наполнено ложью и цинизмом. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Израиля, передает ТАСС.

В ведомстве обвинили иранского лидера в намеренном вводе мировых лидеров в заблуждение, финансировании терроризма и дестабилизации ситуации в регионе. «Международное сообщество должно осудить иранский режим и предотвратить любую возможность попадания ядерного оружия в руки этих экстремистов», — сказано в заявлении.

В израильском МИД подчеркнули, что политический курс Тегерана напрямую угрожает Ближнему Востоку и глобальному миру. По мнению дипломатов, новый иранский кабмин во главе с Раиси — это экстремистское лицо режима, из-за которого граждане страны страдают более 40 лет.

21 сентября в ходе своей речи на ГА ООН иранский президент понадеялся, что переговоры по ядерной сделке приведут к снятию санкций с Тегерана. Он заверил, что ядерное оружие не имеет места в оборонительной доктрине страны. Позднее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде рассказал, что переговорный процесс по полноценному возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) возобновится в Вене в течение нескольких недель.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов вернуться в ядерную сделку с Ираном и ждет того же от властей Исламской Республики. Он подчеркнул, что готовность Тегерана сотрудничать — это условие для того, чтобы американская сторона ответила тем же.