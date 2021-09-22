Организатора убийства депутата Старовойтовой отказались выпустить досрочно

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, отбывающего срок по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам слушаний принято решение отклонить прошение осужденного и не выпускать его прежде срока.

Глушенко был приговорен к 17 годам лишения свободы, как организатор убийства Старовойтовой в 2015 году. На момент подачи ходатайства об УДО неотбытый срок составлял пять лет, то есть Глущенко отсидел две трети наказания. Как отметила в прошении адвокат осужденного Ольга Куликова, во время следствия, суда и в колонии Глущенко зарекомендовал себя с положительной стороны.

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Злостным нарушителем не признавался, взысканий не имеет, отмечается в ходатайстве защиты. Куликова добавила, что в случае УДО Глушенко готов приступить к работе и представила гарантийное письмо от работодателя. Адвокат представила поручительства ряда общественных деятелей.

В 2016 году Глущенко уже получал отказ в УДО, а в 2020 году он сам отозвал свое прошение выпустить его досрочно.

Политик Галина Старовойтова, депутат Государственной Думы и сопредседатель партии «Демократическая Россия», была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Приговоры по делу о ее убийстве были вынесены восьмерым участникам преступления. Трое из них, включая организатора и непосредственного исполнителя, приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 23,5 года.